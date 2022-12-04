ورشة عمل في الخط الكوفي بختام فعاليات مهرجان (محبة قلم 3)

دمشق-سانا

اختتمت جمعية بيت الخط العربي والفنون فعاليات مهرجان (محبة قلم 3) الذي أقامته بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق بورشة عمل مجانية بالخط الكوفي للطلاب الدارسين، وذلك في المركز الثقافي بأبو رمانة.

الورشة تضمنت معلومات عن تاريخ الخط الكوفي ومراحل تطوره، وأنواعه مع شرح لخصوصية الحرف العربي ضمنه، وطرق كتابته واستخداماته العديدة.

وعن الورشة قالت الفنانة التشكيلية ريم قبطان في تصريح لـ سانا: جاءت الورشة تحت عنوان فن تصميم الشعارات باستخدام الخط الكوفي، وهو خط تراثي قديم نشأ بمدينة الكوفة في العراق، وازدهر وانتشر في البلاد العربية مع انتشار الإسلام، وتطور سريعاً في أشكال عدة للكتابة والتزيينات المعتمدة على أصل واحد منضبط.

وأوضحت قبطان أن الطلاب تعرفوا على أنواع الخط الكوفي التي تبلغ نحو 30 شكلاً منها الفاطمي والمربع والمدور والمائل والمزهر والمعقد والمعشق والمضفر وغيرها، مبينة أن الورشة تضمنت أيضاً شرحاً لتقنيات كتابة الخط الكوفي المعتمدة على القصب أو بالرسم بواسطة القلم والمسطرة بطريقة شبكة المربعات، والوصل بين الأحرف بنسب متوازنة ومتساوية مع مراعاة الكتلة والبناء، واستخدام الضفرات والزخارف الهندسية الخاصة بهذا الخط.

ولفتت قبطان إلى أن الخط الكوفي استخدم في كتابة المصاحف الأولى في الإسلام، كما اعتمد عليه في تزيين المساجد والقصور، مشيرة إلى أن هذا الخط يستخدم حاليا في فن التصميم وكتابة الأسماء، وتصميم الشعارات، وعناوين الكتب لجماله وسهولة التعامل معه، وانضباطه الهندسي.

محمد سمير طحان

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