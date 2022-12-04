قديروف: اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين في مقاطعة خيرسون

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين في مقاطعة خيرسون.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قديروف قوله على قناته في تيلغرام: “تجري على قدم وساق عمليات تطهير المراكز السكنية في مقاطعة خيرسون من العناصر الإجرامية الأوكرانية”، لافتاً إلى أنه تم اعتقال مجموعة من المخربين الذين خططوا للقيام بأنشطة تخريبية في الأراضي المحررة.

وأشار رئيس الشيشان إلى أنه تم خلال ذلك الاستيلاء على عشرات القطع من الأسلحة من بينها قاذفات قنابل ومتفجرات.

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