وضع ثلاثة باصات للنقل الجماعي في الخدمة بمحافظة درعا

درعا-سانا

وضعت محافظة درعا اليوم ثلاثة باصات للنقل الجماعي في خدمة المواطنين بأسعار رمزية، بما يخفف بعض التكاليف المادية وبالوقت نفسه حل أزمة النقل على بعض الخطوط.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع النقل كمال العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الباص الأول سيعمل على خط درعا الصنمين ضمن مسار الصنمين القنية الشيخ مسكين ابطع داعل عتمان درعا، والثاني نوى درعا عن طريق الشيخ مسكين، والثالث على خط درعا ازرع عن طريق الاأتوستراد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لاقت ارتياح المواطنين لجهة التسعيرة المناسبة التي حددت بالنسبة للصنمين درعا بـ 850 ليرة للراكب الواحد وبـ 575 ليرة لخطي نوى وازرع.

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري بين في تصريح مماثل أن الباصات تم استلامها من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مرحلة سابقة، وستعمل على محاور تعاني من اختناق، لافتاً إلى أن محافظة درعا تطمح إلى تفعيل خطوط سير جديدة وعدد أكبر من حافلات النقل الجماعي.

وتسلمت محافظة درعا الباصات من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في السادس من شهر تموز الماضي.

قاسم المقداد

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