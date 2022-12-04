الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يعمق نظام الفصل العنصري وينفذ مخططات الضم

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يعمق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وينفذ مخططات الضم الاستعمارية من خلال تصعيد الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وباقي مناطق الضفة الغربية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا استمرار عمليات القمع والتنكيل والاقتحامات والاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، والتي غالباً ما تخلف شهداء وعشرات الإصابات، مشددة على أن تقاعس المجتمع الدولي في إلزام (إسرائيل)

كقوة احتلال على احترام وضمان تنفيذ القانون الدولي يشجع سلطات الاحتلال على انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وتوظيف ازدواجية المعايير الدولية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.

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