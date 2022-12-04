تنظيم 104 ضبوط تموينية لمخالفات مرتكبة بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 104 ضبوط تموينية لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار الشهر الماضي جاءت نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار و الامتناع عن البيع و كذلك البيع بسعر زائد والتمنع عن أداء الخدمة من قبل وسائط النقل و حيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم الاحتفاظ بالفواتير أو تقديمها و وجود نقص في بطاقات البيان أو عدم توافرها والاتجار بالخبز و بالمحروقات والدقيق.

وأشار إلى أنه جرى خلال الفترة نفسها إغلاق 6 محال تجارية إغلاقاً إدارياً لمخالفات مرتكبة و تنظيم 100 جولة على الأسواق وسحب 28 عينة لمواد مختلفة وتحليلها تبين وجود ست مخالفة منها و 4 ما زالت قيد التحليل كما جرت معالجة 10 شكاوى هاتفية وخطية.

و نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء خلال شهر تشرين الأول 97 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency