الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع الإنترنت الصيني يسجل نمواً قوياً العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت نتائج بيانات رسمية صينية أن الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع الإنترنت الصيني سجل نمواً قوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وفق ما نقلت شينخوا اليوم فإنه في الفترة بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول الماضيين أنفقت كبرى شركات الإنترنت 63.67 مليار يوان ما يعادل نحو 9.03 مليارات دولار أمريكي على البحث والتطوير بزيادة بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي، وهي وتيرة نمو أسرع بواقع 1.6 نقطة مئوية قياساً إلى الرقم المسجل في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات بلغت الإيرادات المجمعة لأعمال كبرى شركات الإنترنت وشركات الخدمات ذات الصلة 1.22 تريليون يوان بانخفاض نسبته 0.8 بالمئة على أساس سنوي، ولكن نسبة التراجع تقلصت بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى.

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