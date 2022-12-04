باقري وفومين: التعاون الروسي الإيراني يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة

طهران-سانا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال لقائه اليوم في طهران نائب وزير الدفاع الروسي الفريق الكسندر فومين أن تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين طهران وموسكو يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.

وأشاد باقري بالتجربة المشتركة للتعاون بين طهران وموسكو في مكافحة الإرهاب في سورية مشددا على ضرورة استمرار هذا التعاون واستمرار تقديم الدعم لسورية.

ولفت باقري إلى أن التعامل مع التهديدات المشتركة يتطلب المزيد من المشاورات وتنمية التعاون بين البلدين لخلق نظام عالمي جديد بعيد عن نهج الأحادية الأمريكية.

بدوره أكد نائب وزير الدفاع الروسي الدور الفاعل للتعاون الثنائي بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في المنطقة.

وكان فومين وصل إلى طهران اليوم برفقة وفد عسكري للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين.

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