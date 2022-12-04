إقبال مميز على الجناح السوري في البازار الدولي الخيري في فيينا

فيينا – سانا

بمشاركة السفارة السورية في فيينا وعدد كبير من السفارات والمنظمات الدولية، افتتح في مدينة المعارض بالعاصمة النمساوية فيينا البازار السنوي الدولي الخيري الـ 53 الذي تنظمه رابطة المرأة العالمية برعاية الأمم المتحدة، والمخصص ريعه لصالح الأعمال الخيرية والأطفال في جميع أنحاء العالم.

وشهد الجناح السوري المشارك في المعرض إقبالاً من الحضور حيث ضم مجموعة متنوعة من التحف والصناعات التقليدية واليدوية والنسيجية وملصقات وصوراً وكتباً تظهر المعالم الحضارية والثقافية والأثرية لسورية إلى جانب بعض المأكولات والأطباق السورية الشهيرة.

وتعرض الدول المشاركة في هذا البازار الدولي الذي عاود نشاطه بعد توقف عامين إثر تفشي جائحة كورونا المنتجات والفنون والفلكلور المميز لكل بلد والتي تظهر تاريخه وثقافته والمعالم السياحية فيه إلى جانب نماذج من تقاليده الفنية والاجتماعية.

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