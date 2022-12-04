لوكاشينكو: العسكريون البيلاروس والروس يتدربون كجيش واحد لصد أي عدوان

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن العسكريين البيلاروس والروس يتدربون كجيش واحد لصد أي عدوان على دولة الاتحاد بين البلدين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله اليوم خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي وصل إلى بيلاروس، لتفقد القوات الروسية هناك: “نستعد اليوم كمجموعة واحدة وجيش واحد، والجميع يدركون ذلك فنحن

لا نخفي شيئاً”، مشيراً إلى أن كل شيء يسير على النحو المتفق عليه بين قيادتي البلدين.

وأضاف لوكاشينكو: “ضباطنا وضباطكم يجهزون الرجال ويدربون جنود البلدين الشقيقين، ولهذا السبب يمكن لهم صد أي عدوان على دولة الاتحاد إذا لزم الأمر”.

وأكد لوكاشينكو أن العملية الروسية في أوكرانيا لن تتوقف حتى تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن كييف وحلفاءها غير مستعدين لمفاوضة روسيا وسيقاتلون حتى النهاية، ما يعني استمرار العملية الروسية.

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