ضبط 248 أسطوانة غاز مخالفة بالوزن في دمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 248 أسطوانة غاز منزلي بمخالفة التلاعب بالوزن.

وأوضح مدير المديرية تمام العقدة في تصريح لمراسل سانا أنه تم ضبط سيارة محملة بكمية 248 أسطوانة غاز منزلي ووصل الاستلام 250 أسطوانة في منطقة كفرسوسة، وبالتدقيق والكشف عن أوزانها تبين وجود مخالفات بأوزان الأسطوانات التي تتراوح بين 20 و 28.5 كغ، علماً أن الوزن النظامي للأسطوانة الواحدة هو 24.200 كغ، مبيناً أنه تم تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ، وأحيل المخالفون إلى القضاء المختص.

وأشار العقدة إلى أنه تمت إعادة الأسطوانات المخالفة للأوزان والبالغة 209 أسطوانات إلى فرع الغاز بدمشق وريفها، لتصحيح الأوزان وإعادة توزيعها للمستهلك.

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