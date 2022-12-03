طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو خريفي معتدل

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً في أغلب المناطق، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وخاصة في المناطق الوسطى والشمالية، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…