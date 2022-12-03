مراكز متقدمة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز في الإمارات

أبو ظبي-سانا

بمناسبة العيد الوطني الـ 51 لدولة الإمارات انطلقت النسخة الثانية لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة في العاصمة أبو ظبي بمشاركة 150 فارساً وفارسة يمثلون أكثر من 17 دولة.

ففي الجولة الأولى التي أقيمت أمس أحرز فارسنا شادي غريب المركز الأول لفئة 125 سم، وحل الفارس أسامة زبيبي بالمركز الثالث.

كما أقيمت في هذه الجولة مباراة للخيول الصغيرة بعمر 5 سنوات لارتفاع 115 سم، وبعمر 6 سنوات لارتفاع 120سم وأحرز خلالهما الفارس صبري بادنكي المركز الأول، وجاء الفارس مجد الدين بادنكي بالمركز الثاني.

وفي منافسات اليوم الثاني حل الفارس أسامة زبيبي بالمركز الأول لفئة 130 سم، وجاء الفارس شادي غريب في المركز الثالث.

وتختتم منافسات البطولة مساء الغد بإقامة مباراة الجائزة الكبرى لارتفاع 135 سم والمباراة النهائية لبطولة الخيول الصغيرة.

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