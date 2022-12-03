صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تحقق نمواً مطرداً

بكين-سانا

كشفت بيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين أن قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية حقق نمواً مطرداً في الإنتاج، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات الصادرة اليوم وفق ما نقلت وكالة شينخوا إلى أن القيمة المضافة المجمعة للشركات الكبرى التي يحقق كل منها إيرادات أعمال سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان، أي نحو 2.8 مليون دولار أمريكي في هذا القطاع ارتفعت بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني وحتى تشرين الأول الماضيين.

وأوضحت البيانات أن هذه الشركات حققت أيضاً خلال تلك الفترة زيادة بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، فيما يخص إجمالي قيمة تسليم الصادرات، إضافة إلى انتعاش تدريجي حققته بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي فيما يتعلق بمجموع إيرادات التشغيل، كما سجلت تلك الصناعة نمواً سريعاً في الاستثمار، حيث زادت استثماراتها في الأصول الثابتة بنسبة 20.8 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري زيادة بواقع 10 نقاط مئوية عن تلك المسجلة في الصناعة ككل.

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