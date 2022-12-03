بيسكوف: روسيا ترفض تحديد سقف لسعر نفطها

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بلاده ترفض تحديد سقف لسعر النفط الروسي، وقد تم اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة مثل هذا التوجه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “نقوم حالياً بتحليل الوضع وقد تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف”.

وشدد بيسكوف على أن روسيا سترفض وضع أي سقوف على أسعار النفط، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقاً.

وفي هذا السياق قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم تعليقا على القيود المفروضة على أسعار النفط الروسي: إن أوروبا ستعيش من دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل.

وأضاف أوليانوف في منشور عبر حسابه على موقع تويتر: لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تزود البلدان التي تحافظ على سقف أسعار معاد للسوق، وسوف يتهم الاتحاد الأوروبي قريباً روسيا باستخدام النفط كسلاح.

وكانت دول مجموعة السبع وأستراليا أعلنت توصلها إلى توافق حول فرض حد أقصى لشراء النفط الروسي المنشأ بسعر 60 دولاراً للبرميل، ليصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من الـ5 من كانون الأول الحالي أو بعد هذا التاريخ بفترة وجيزة، وهو الأمر الذي أكدت روسيا رفضه بشدة لما له من تأثيرات على أسواق الطاقة العالمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency