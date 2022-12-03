بعدد من المحافظات… الصحة تطلق غداً حملة لقاح فموي ضد الكوليرا

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة غداً حملة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، وتستهدف جميع الأعمار فوق السنة في ريف حلب والحسكة والرقة ودير الزور، وتستمر لغاية الـ15 من الشهر الجاري.

وتنفذ الحملة وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي عبر 63 مركزاً صحياً، و685 فريقاً جوالاً، وبمشاركة 2269 عنصراً صحياً، مؤكدة أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات لإطلاق الحملة.

وأوضحت الدكتورة الطرابيشي أن اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فعاليته، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح هم الحوامل والمرضعات والمصابون بحالة مرضية شديدة.

وأكدت الدكتورة الطرابيشي أن الحالة الوبائية للمرض تحت السيطرة وبطور الانخفاض، ويبقى أساس الوقاية من المرض هو استخدام الماء، وتناول الغذاء من مصدر آمن، إضافة إلى الالتزام بسلوكيات الصحة العامة، ولا سيما غسل اليدين.

يذكر أن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالكوليرا في سورية بلغ حتى الـ 29 من الشهر الماضي 1556 إصابة، وعدد الوفيات 49.

راما رشيدي

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