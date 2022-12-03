164 جريحاً ينجحون في السبر الترشيحي لشهادة الثانوية العامة لعام 2023

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن 164 جريحاً نجحوا في نتائج السبر الترشيحي الذي أجرته وزارة التربية الشهر الماضي للطلاب الراغبين بالتقدم لشهادة الثانوية العامة لعام 2023 بصفة الدراسة الحرة.

وأوضح المشروع في منشور عبر صفحته على فيسبوك أنه تقدم إلى السبر 194 جريحاً في كل المحافظات، وتوزع الجرحى الناجحون بالسبر بين 93 جريح عجز كلي، و21 جريح تحت العجز الكلي، و50 جريح عجز جزئي، لافتاً إلى أن الخطوة تعد استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها الجرحى في ميدان التعليم خلال الأعوام الماضية، ووصول 323 جريحاً إلى التعليم الجامعي خلال العام الحالي.

وأشار المشروع إلى الحرص على تعزيز شراكاته بهدف تمكين الجرحى من الوصول إلى طموحاتهم ليشمل شرائح العجز كافة 40 حتى 100 بالمئة، بما يتيح للجرحى حصولهم على الفرص والتسهيلات المطلوبة للتعليم وبالتالي فتح الطريق أمامهم لدخول سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم المادية.

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