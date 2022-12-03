مسؤول إيراني: مبيعات النفط تلامس 1.2 مليون برميل يومياً

طهران-سانا

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد رضا بورابراهيمي أن مبيعات النفط الإيراني قد تخطت متوسط المليون برميل، ولامست1.2 مليون برميل يومياً بالوقت الراهن.

وأشار بورابراهيمي في تصريح له اليوم إلى أن مبيعات النفط الإيراني في النصف الأول من السنة المالية الجارية خلال فترة الـ 21 من آذار حتى الـ 20 من أيلول 2022 سجلت نمواً بنسبة 20 بالمئة، وقال: إن بيع المشتقات النفطية غير المشمولة بالحظر تم إدراجها على جدول الأعمال أيضاً.

وأوضح بورابراهيمي أن عملية الوصول إلى أرصدة إيران من العملة الأجنبية بالظروف الحالية تزايدت عن السابق، مبيناً أن الاعتماد على بيع المشتقات النفطية من شأنه أن يحقق إيرادات عملة أجنبية ملحوظة.

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