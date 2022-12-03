إنهاء إعادة تأهيل المرافق الصحية لعدد من مدارس درعا

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بالتعاون مع دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية أعمال إعادة تأهيل 43 مرفقاً صحياً ضمن مدارس المحافظة.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن إعادة التأهيل تسهم بجعل بيئات المدارس آمنة صحيا أكثر، وبالتالي حماية التلاميذ والطلاب من الأمراض المعدية، ولا سيما كورونا والكوليرا، مبينا أن الأعمال استمرت لنحو شهرين متواصلين وبدعم من الصليب الأحمر النرويجي.

بدوره أشار رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية المهندس راضي الوني في تصريح مماثل إلى أن المرافق الصحية التي دخلت بالخدمة فوراً تتوزع في مدارس مدن وبلدات وقرى “سحم الجولان والشجرة وكويا ومعربة وبيت اره ودرعا وطفس وجلين والمزيريب واليادودة ونوى وتسيل وقرفا وخربة غزالة وعلما والحراك والمليحة الشرقية وغصم وبصرى الشام”.

وأضاف: إن الأعمال تشمل صيانة النوافذ والأبواب وأعمال الدهان وتوصيلات المياه مع مستلزماتها وكل ما يتعلق بإصلاح الأضرار.

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