اختتام منافسات بطولة الفنون القتالية برياضة التيكونجتسو

دمشق-سانا

وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة التيكونجتسو للرجال والسيدات والشباب والشابات، التي نظمها اتحاد الفنون القتالية في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة سبعين لاعبا ولاعبة مثلوا الأندية والهيئات الرياضية والمراكز التدريبية الممارسة للعبة.

وأسفرت نتائج فئة الرجال عن فوز نادي الشرطة المركزي بالمركز الأول برصيد أربع ميداليات ذهبية وأربع فضيات وأربع برونزيات، تلاه مركز اللاذقية التدريبي برصيد ذهبية وثلاث برونزيات، ثم نادي صحنايا بذهبية وبرونزية.

وفي فئة الشباب حل نادي الوثبة أولا برصيد أربع ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات، تلاه مركز القنيطرة بفضية وبرونزيتين، وتشارك بالمركز الثالث كل من الشرطة المركزي وشرطة طرطوس برصيد فضية وبرونزية لكل منهما.

وظفر الوثبة أيضاً بالمركز الأول بفئة السيدات بذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، تلاه شرطة طرطوس بذهبية ومثلها فضية وخمس برونزيات، بينما نال شرطة طرطوس المركز الأول بفئة الشابات بثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات، تلاه الوثبة بفضيتين وثلاث برونزيات، ثم مركز اللاذقية بفضية.

وفي تصريح لـ سانا أوضح نائب رئيس اتحاد الفنون القتالية زياد إبراهيم أن البطولة كانت ناجحة على كل الصعد الفنية والتنظيمية والتحكيمية والإدارية، لافتاً إلى أن البطولة فرصة لتسليط الضوء على المواهب الواعدة التي يمكن أن تكون عماد المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية العليا للعبة معد ورد إلى أن البطولة أقيمت ضمن خطة اتحاد الفنون القتالية للعام الحالي، وشهدت مشاركة واسعة من الأندية والهيئات والمراكز التدريبية الممارسة للعبة، مبيناً أن المستوى الفني للاعبين كان على مستوى الحدث، وتميز من خلال النتائج العديد من الوجوه الجديدة التي ستحظى بالاهتمام المطلوب، ليكونوا نواة لمنتخباتنا الوطنية.

يشار إلى أن هذه البطولة هي الأخيرة لاتحاد الفنون القتالية للعام الحالي، حيث سينظم الاتحاد في الشهر الجاري باقي أنشطته المتمثله بإقامة دورات تدريبية وتحكيمية في رياضة قوة الرمي والكيوكوشنكاي.

محمد الخاطر

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