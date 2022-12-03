منصور: استنكار المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين يجب أن يقترن بعمل حازم

نيويورك-سانا

شدد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه، مؤكداً أن التعبير عن الغضب والاستنكار لا يكفي، بل يجب أن يقترن ذلك بعمل حازم وفقا للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في الوقت الذي اجتمع فيه المجتمع الدولي لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتعهد بوضع حد لهذا الظلم التاريخي قامت (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بالتأكيد على اضطهادها للشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد منصور ضرورة الالتزام بالمسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال تدابير المساءلة لتعزيز حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة وللحد من سياسة الاحتلال في الإفلات من العقاب.

ولفت منصور إلى جرائم الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق عدد من الشبان وأدت إلى استشهادهم وآخرها جريمة أمس بإعدام الشاب عمار حمدي مفلح بدم بارد من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوب نابلس، مؤكداً أن إرهاب الاحتلال المتواصل يستوجب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أول أمس أربعة قرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

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