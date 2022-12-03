عبد اللهيان يبحث مع بوريل آخر مستجدات المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر تطورات مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران والتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله خلال الاتصال: إن “التصريحات غير المهذبة وغير الدبلوماسية الأخيرة لبعض الوزراء الأوروبيين تظهر أن بعض السياسيين المتطرفين يخفون أنفسهم وراء الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أنه “بناء على ذلك وقعت الأهداف الاستراتيجية للاتحاد ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة، وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين”.

من جانبه أشار بوريل إلى الجهود التي تبذل لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في مفاوضات فيينا، مؤكدا أنه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم العديد من جولات التفاوض في العاصمة النمساوية فيينا على مدى الأشهر الماضية بين إيران والمجموعة الدولية حول العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أن المفاوضات لم تؤد إلى نتائج ملموسة بسبب مواقف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المتعنتة ضد رفع الحظر الجائر المفروض على إيران.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency