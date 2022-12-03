الباحث الموسيقي عبد اللطيف اللاذقاني.. ذاكرة لصناع العود وعازفيه ويمتلك أحد أقدم آلاته

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أوهريك: الوجود العسكري الأمريكي في سورية فاقد للشرعية
2022-12-03
حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات
2022-12-02
الصين: الولايات المتحدة تنهب ثروات سورية وتنتهك القواعد والقوانين الدولية
2022-12-02
شكري لبيدرسون: ضرورة ضمان بسط سيادة سورية على كامل أراضيها
2022-12-01
طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة المؤامرات
2022-12-01
الخارجية ترد على بيان للاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية: إمعان في تضليل المجتمع الدولي
2022-12-01
المقداد خلال لقائه الأحمد: سورية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الراسخة
2022-12-01
محليات
إنهاء إعادة تأهيل المرافق الصحية لعدد من مدارس درعا
2022-12-03
أجواء خريفية معتدلة وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق
2022-12-03
تنصيب المطران ماريعقوب جوزيف شمعي مطراناً لأبرشية الحسكة ونصيبين للسريان الكاثوليك
2022-12-02
استشهاد مختار بلدة الطيبة وأحد مرافقيه بهجوم استهدف سيارتهما بريف درعا
2022-12-02
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الضباب في مناطق عدة
2022-12-02
زراعة 3500 غرسة ضمن حملتي تشجير في موقع الكفر الحراجي
2022-12-02
مصدر أمني في درعا: الإرهابي القرشي الذي أعلن تنظيم (داعش) مقتله هو ذاته عبد الرحمن العراقي الذي قتل خلال العملية الأمنية في جاسم
2022-12-02
رياضة
اختتام منافسات بطولة الفنون القتالية برياضة التيكونجتسو
2022-12-03
الكاميرون تفوز على البرازيل وتودع بطولة كأس العالم 2022
2022-12-03
نادي السيارات السوري يتوج المتسابقين أصحاب المراكز الأولى في بطولات العام الحالي
2022-12-02
منتخب كوريا الجنوبية يبلغ دور الـ 16 لكأس العالم بكرة القدم
2022-12-02
فوز الجيش على حطين في دوري كرة السلة للرجال
2022-12-02
في مباراة مؤجلة.. الفتوة يفوز على تشرين
2022-12-02
انطلاق منافسات الدور النهائي لبطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2022-12-02
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2022-12-02
ميشوستين يدعو إلى تطوير التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
2022-12-02
تراجع أسعار النفط
2022-12-02
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي
2022-12-02
تراجع الدولار لأدنى مستوياته منذ آب الماضي
2022-12-01
بوتين يوجه بتقليص بيع النفط والغاز بالدولار وتحفيز الصناعات المحلية
2022-12-01
مزادان علنيان لجمارك دمشق على بضائع ومحجوزات أيام 5 و6 و7 من الشهر الجاري
2022-12-01
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الشريط الإخباري
أجواء خريفية معتدلة وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق
استشهاد مختار بلدة الطيبة وأحد مرافقيه بهجوم استهدف سيارتهما بريف درعا
الصين: الولايات المتحدة تنهب ثروات سورية وتنتهك القواعد والقوانين الدولية
7130 مواطناً استفادوا من حملة التقصي عن السرطان بحمص خلال أسبوعين
مصدر أمني في درعا: الإرهابي القرشي الذي أعلن تنظيم (داعش) مقتله هو ذاته عبد الرحمن العراقي الذي قتل خلال العملية الأمنية في جاسم
الخارجية ترد على بيان للاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية: إمعان في تضليل المجتمع الدولي
المقداد خلال لقائه الأحمد: سورية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الراسخة
رئيس مجلس الشعب يؤكد خلال لقائه السفير الكوبي أهمية تعزيز التعاون لمواجهة الأعداء المشتركين
الخارجية: تسليم الأراضي المطهرة من الألغام في داريا إلى الجهات السورية المختصة
التربية تصدر نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الثانوية العامة بصفة دراسة حرة
الباحث الموسيقي عبد اللطيف اللاذقاني.. ذاكرة لصناع العود وعازفيه ويمتلك أحد أقدم آلاته
2022-12-03
الباحث الموسيقي عبد اللطيف اللاذقاني
2022-12-03
Zeina
سابق
إنهاء إعادة تأهيل المرافق الصحية لعدد من مدارس درعا
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