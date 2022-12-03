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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين

2022-12-02

القدس المحتلة-سانا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وأوضح الاتحاد الأوربي في بيان أوردته وكالة وفا اليوم أن قوات الاحتلال قتلت بدم بارد 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة، معرباً عن قلقه البالغ جراء تصاعد جرائم الاحتلال، مبيناً أن عام 2022 هو العام الأكثر دموية لقوات الاحتلال منذ العام 2006.

واستشهد شاب فلسطيني في وقت سابق اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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