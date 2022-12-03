إيران تدين الحظر الأمريكي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية

جنيف-سانا

أدان المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية أسد الله اشراق جهرمي نظام العقوبات الامريكي لانتهاكه معاهدة حظر الاسلحة الجرثومية.

وقال جهرمي في كلمة له خلال المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية المنعقد حاليا في جنيف: إن “نظام العقوبات الأمريكي غير قانوني وغير شرعي ويعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الجرثومية وخاصة في سياق وباء كورونا لأنه يمنع الدول من التعاون بموجب المادة 10 من المعاهدة في التعامل مع التهديدات الجرثومية” معلناً دعم بلاده لأهداف المعاهدة والتزامها بأحكامها كأول معاهدة تحظر بشكل كامل أي حيازة لأسلحة جرثومية لأعضائها.

وأضاف جهرمي: إن” معارضة أمريكا لبروتوكول تعزيز التنفيذ والالتزام بالمعاهدة قد أضر بأهدافها بشكل خطير، ومن الضروري أن تتخلى عن سياستها تجاهها وتنضم إلى دول أخرى في هذا الصدد” مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعولمة المعاهدة وإجبار الكيان الصهيوني على الانضمام إلى معاهدات نزع السلاح فوراً.

وينعقد المؤتمر التاسع لمعاهدة الأسلحة الجرثومية في جنيف لمدة ثلاثة أسابيع ويتناول بحث سبل تعزيز معاهدة حظر الأسلحة السامة والبيولوجية والجرثومية بالإضافة إلى الالتزامات بحظر أي حيازة وإنتاج وتخزين للأسلحة الميكروبية والالتزام بالتعاون في مجال التقنيات البيولوجية

السلمية ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا البيولوجية وخاصة إلى البلدان النامية وذلك بموجب المادة 10 من الاتفاقية.

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