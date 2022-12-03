حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات

دمشق-سانا

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق مساء اليوم حفل استقبال في دار الأسد للثقافة والفنون بمناسبة الذكرى الـ 51 لقيام اتحاد دولة الإمارات.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق، المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي أهمية ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط سورية والإمارات وشعبيهما، وأعرب عن ثقته بأن الشعب السوري الذي بنى عبر التاريخ عشرات الحضارات سيخرج من محنته أشد قوة وبأساً، وسيؤسس حضارة جديدة متطورة تليق بسورية مهد الحضارات.

وأشار النعيمي إلى المبادئ الاستراتيجية التي انتهجتها دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، وأبرزها الالتزام بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين والتعايش الإنساني، وتعزيز ثقافة التسامح والانفتاح وتبني استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقدم العلمي والتكنولوجي، وتعزيز التعاون الدولي.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح لفتت في كلمة خلال الحفل إلى العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين البلدين والمتجذرة في التاريخ منوهة بالمشاركة السورية في معرض اكسبو دبي 2020 والتي كان للجناح السوري فيها بصمة مميزة استحق من خلاله أن يكون محط إعجاب وتقدير لكل الوافدين والزائرين.

وأشارت الوزيرة مشوح إلى أهمية التعاون الثقافي بين سورية ودولة الإمارات، وما يحمله من تبادل للخبرات في مختلف المجالات التي كان أبرزها التأهيل الثقافي والموسيقي والتشكيلي والمسرحي والسينمائية لافتة في الوقت نفسه الى التجربة المهمة للإمارات في دعم مختلف المشاريع ولا سيما الشبابية منها.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية أن العلاقات السورية الإماراتية متميزة عبر التاريخ، معربة عن أملها في أن تشكل هذه العلاقات قوة للعمل العربي المشترك الذي يصب في مصلحة الأمة العربية.

تخلل الحفل عرض فيلم يلخص مسيرة تطور دولة الإمارات منذ تأسيسها ولوحات غنائية من التراثين الشعبيين الإماراتي والسوري قدمها كورال أوركسترا الموسيقى العربية السورية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.

حضر الحفل وزراء الدفاع العماد علي عباس وشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والتربية الدكتور دارم طباع والموارد المائية الدكتور تمام رعد والإعلام الدكتور بطرس حلاق، وعضوي القيادة القطرية لحزب البعث مهدي دخل الله وهدى الحمصي ، وعدد من معاوني الوزراء ومحافظ دمشق وبعض أعضاء مجلس الشعب ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية وفعاليات دينية وفنية واقتصادية وإعلامية.

ريم حشمه

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