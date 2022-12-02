خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 97 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “خروقات العدوان تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 16 خرقاً بقصف مدفعي و75 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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