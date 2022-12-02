روغوزين: الأقمار الاصطناعية الغربية تزود نظام كييف بتحركات الجيش الروسي في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن دميتري روغوزين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية روس كوسموس اليوم أن مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود قوات نظام كييف بالمعلومات حول تحركات الجيش الروسي في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن روغوزين قوله في تصريح: إن “الجانب الروسي على علم تام بمواقع الأقمار الغربية التي تنقل هذه البيانات”، مشيراً إلى أنهم “يمارسون استطلاعاً بصرياً إلكترونياً وهذا أمر خطير”.

وكان روغوزين اقترح في تموز الماضي تأميم الشركات المنتجة للإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية في روسيا ونقل ملكيتها إلى روس كوسموس والوكالة الروسية للطاقة الذرية روس آتوم.

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