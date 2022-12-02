نادي السيارات السوري يتوج المتسابقين أصحاب المراكز الأولى في بطولات العام الحالي

دمشق-سانا

توج نادي السيارات السوري المتسابقين الذين حققوا المراكز الأولى في البطولات التي أقامها هذا العام بمختلف الفئات في حفل تكريمي أقيم اليوم في فندق الشيراتون بدمشق.

وسبق المؤتمر الصحفي الذي أقيم خلال حفل التكريم عرض فيلمين قصيرين عن نجاح النادي وسباقاته وجهود كوادره خلال المرحلة السابقة.

نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور سامر خضر في تصريح لـ سانا أوضح أن النادي بذل جهوداً كبيرة لاستمرار رياضة السيارات، والطموح هو الوصول إلى أبعد نقطة على الصعيد المحلي والخارجي، لافتاً إلى أنه سيسعى مع كوادر النادي لتخطي الظروف الصعبة، لكون هذه الرياضة مكلفة ماديا لتعزيز التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية، ودعم البطولات والنشاطات القادمة.

وبين خضر أن هناك دراسة لاستقطاب مواهب جديدة في سباقات السيارات بأنواعها كافة ومنها الإلكترونية.

وعبر المتوجون ببطولات الموسم الحالي بمختلف الفئات عن سعادتهم بهذا التكريم الذي حفزهم لبذل المزيد من الجهود استعداداً للمرحلة القادمة، داعين إدارة النادي لزيادة عدد البطولات المحلية والخارجية.

محمد الخاطر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency