إصابة فلسطينيين باعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم باعتداء المستوطنين الإسرائيليين عليهم في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا حي تل الرميدة وسط الخليل ومنطقة القصور في بلدة برقة شمال غرب نابلس، واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح.

واعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم على أراضي الفلسطينيين غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسرقوا معدات منها.

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