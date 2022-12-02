إصابة حارس جراء إطلاق نار على السفارة الباكستانية في كابول

كابول-سانا

أصيب حارس أمني اليوم جراء إطلاق نار استهدف سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية الباكستانية قولها في بيان: “إن رئيس البعثة بخير إلا أن الحارس الأمني للسفارة أصيب بجروح خطيرة”.

بدوره ندد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف بمحاولة اغتيال استهدفت رئيس البعثة، وطالب في حسابه على موقع تويتر بإجراء تحقيق فوري واتخاذ اجراءات بحق المنفذين.

من جهته ندد متحدث باسم الخارجية الأفغانية التابعة لحركة طالبان بهذا الهجوم بشدة، وقال: إن حركته لن تسمح أبدا لأوساط تدافع عن مصالح شخصية بتهديد أمن البعثات الدبلوماسية في كابول.

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