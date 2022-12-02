روسيا: أي محكمة خاصة ضدنا هي عصابة لن تكون لها صلاحية علينا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محاولة الغرب إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا هي تعبير عن سياسة الكيل بمكيالين، وتشكل نفاقاً غربياً جديداً مشددة على أنه لن يكون لمثل هذه العصابة أي سلطة قضائية على روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها تعليقاً على بيان الخارجية الفرنسية بشأن خطط إنشاء هذه المحكمة “هذه ليست المرة الأولى التي نصطدم فيها بنفاق الدول الغربية عند مناقشة العواقب الإنسانية للأعمال القتالية، حيث تبدو واضحة جرائم الولايات المتحدة وحلفائها في سورية ويوغوسلافيا والعراق وليبيا ودول أخرى، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين”.

وشددت الوزارة على أن المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لإحداث آلية شبه قضائية تبدو غير مسبوقة في عدم قانونيتها، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة.

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