ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أي 0.8 بالمئة إلى 87.53 دولاراً للبرميل.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفعت 6 سنتاً أي 0.9 بالمئة إلى 9181 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان هبطا في وقت سابق من اليوم لكنهما الآن في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية ستكون هي الأكبر في شهرين عند نحو 4.5 بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب بعد انخفاضهما لثلاثة أسابيع متتالية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك بلس بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً خلال اجتماعها المقبل، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيداً من الخفض.

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