جلسة توعية صحية وتوزيع مستلزمات طبية في بلدة خربة غزالة

درعا-سانا

نفذ متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا جلسة توعية حول الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً وكيفية التعامل معها، وذلك ضمن مركز الرعاية الاجتماعية المصغر في بلدة خربة غزالة.

رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الجلسة تضمنت أيضاً توزيع مستلزمات طبية على عدد من المستفيدين من مختلف الفئات العمرية أطفالا ويافعين وكبار سن، مع تدريبهم على استخدامها.

وأوضح أن المستلزمات التي وزعت بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، شملت جهازي أرذاذ مع قناع وجهازي قياس ضغط إلكتروني، وخمسة كراسي متحركة وأربع معينات حركية للمشي مع عكازات إبطية وفرشتي هواء طبيتين.

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