أوربان: لو سعى الغرب للسلام حقاً لكان تجنب التكلفة الباهظة

بودابست-سانا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الدول الغربية كانت ستتجنب التكاليف الباهظة التي تكبدتها لو سعت للسلام في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن أوربان قوله: إن الصراع في أوكرانيا يكلف الدول الغربية تكاليف باهظة ليس فيما يتعلق بتمويل الجيش الأوكراني فحسب، وإنما لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على أداء الدولة هناك، مشيراً إلى أنهم في أوكرانيا لا يستطيعون دفع معاشات تقاعدية أو صيانة البنية التحتية لذلك لجؤوا إلى الاتحاد الأوروبي طلباً للتبرع بالمال أي أنهم ببساطة يطلبون أموالاً.

وأوضح رئيس الحكومة الهنغارية أنه لا يريد أن يتحول الاتحاد الأوروبي من مجتمع للدول إلى مجتمع للمدينين، مشدداً على أن بودابست عارضت باستمرار الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، ولكن في حالات أخرى أيضاً.

ولفت أوربان إلى أنه إذا كان الغرب يسعى إلى السلام فما كانت هذه التكاليف لتوجد بالأساس، أو على أقل تقدير ما كانت لتصبح بهذه الضخامة.

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