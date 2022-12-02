بوتين لشولتس: على الغرب وقف سياساته المدمرة في أوكرانيا

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الغرب إلى وقف سياساته المدمرة في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان اليوم: إن بوتين لفت انتباه المستشار الألماني خلال اتصال بمبادرة منه إلى الخط المدمر الذي تنتهجه الدول الغربية، وحثه على إعادة النظر في نهج ألمانيا فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة.

وأشار بوتين إلى أن الجيش الروسي امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا، إلا أن هذه الإجراءات الآن أصبحت رد فعل حتمياً على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا.

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