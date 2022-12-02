مصدر أمني في درعا لمراسل سانا: متزعم تنظيم (داعـش) المدعو (أبو الحسن الهاشمي القرشي) الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام هو ذاته المدعو (عبد الرحمن العراقي) والمعروف باسم (سيف بغداد) وقد قُتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش العربي السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم (داعـش) في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في 15 تشرين الأول من هذا العام