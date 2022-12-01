منتخبا المغرب وكرواتيا يتأهلان إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم

الدوحة-سانا

تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم، وذلك بعد فوز الأول على منتخب كندا وتعادل الثاني مع بلجيكا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة متقدماً على منتخب كرواتيا الثاني برصيد 5 نقاط، وقد تأهلا معاً بحلولهما بالمركزين الأول والثاني في ختام دور المجموعات.

ففي المباراة التي جرت على استاد الثمامة حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على نظيره الكندي بهدفين لهدف، حيث سارع المغرب بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عبر حكيم زياش وكان الطرف الأفضل، فكاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 من تسديدة زياش التي اخترقت منطقة الجزاء، ولكن الدفاع الكندي أبعدها، وفي الدقيقة الـ 23 أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب، وجاء الهدف الكندي عبر اللاعب نايف أكرد خطأ في مرماه عند الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني أحكم المنتخب المغربي منطقته الدفاعية أمام الهجمات الكندية لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المغربي بهدفين لهدف.

وعلى استاد أحمد بن علي الدولي تعادل المنتخب الكرواتي مع نظيره البلجيكي سلباً، ليعبر بهذا التعادل إلى الدور القادم من المونديال.

وتأهل إلى دور الثمانية حتى الآن منتخبات هولندا والسنغال وانكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبولندا.

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