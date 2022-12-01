مدفيديف: روسيا تسعى لتطهير أوكرانيا من النازيين وليس إلى تدميرها

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن بلاده تسعى إلى تطهير أوكرانيا من النازيين وليس إلى تدميرها، موضحاً أنه لا حاجة للرد على هذيان نظام كييف الداعي لتدمير روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مدفيديف تعليقه على دعوة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إلى “تدمير روسيا” بالقول: إنه “ليس هناك ما يدعو إلى الرد على هذا الهذيان بصورة مماثلة، فالحاجة هنا تتمثل في ضرورة القضاء على الأوغاد النازيين”.

وأضاف مدفيديف: “لا جدوى من الرد وخاصة أن تقول شيئا عن تدمير أوكرانيا.. نحن نحتاج فقط إلى القضاء على الأوغاد النازيين مثل الذي قال هذا الكلام”.

وكان دانيلوف طالب في وقت سابق خلال منتدى كييف الأمني بـ “تدمير روسيا ومحو الدولة الروسية عن الوجود”.

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