فرنسا تحذر من انقطاع التيار الكهربائي لأيام خلال الشتاء المقبل

باريس-سانا

حذرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا (آر تي إي) أن الشتاء المقبل قد يشهد انقطاع التيار الكهربائي لبضعة أيام وذلك في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن رئيس شركة (آر تي إي) كزافييه بيشاكزيك قوله اليوم لراديو فراس إنفو: إن “الوضع ينطوي على خطر ولا ينبغي لنا أن نعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي أمر لا مفر منه”، مبيناً أن نقص إمدادات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع التيار لبضعة أيام هذا الشتاء.

وأضاف بيشاكزيك: “لدينا اليوم 35 غيغاوات من الطاقة النووية المتاحة حتى الأول من كانون الأول والهدف هو أن نصل إلى 40 و41 غيغاوات بحلول أول كانون الثاني وإلى 43 غيغاوات نهاية الشهر نفسه”، لافتاً إلى أن التوقعات استندت إلى جدول الصيانة النووية مع توقع حدوث بعض التأخيرات.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن قالت أواخر آب الماضي إنه في أسوأ السيناريوهات سيشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن المنازل الفرنسية.

وأطلقت فرنسا في حزيران الماضي خطة ترشيد في مجال الطاقة تستهدف خفض استخدام الطاقة بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2024 وكذلك رفعت أسعار الطاقة في البلاد منتصف أيلول الماضي بنسبة 15 بالمئة.

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