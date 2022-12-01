طلبتنا في مصر يجددون الوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة المؤامرات

القاهرة-سانا

جدد الطلبة السوريون الدارسون في مصر وقوفهم إلى جانب الوطن سورية شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة المؤامرات التي تستهدف كل جوانب الحياة، مؤكدين أن سورية ستبقى رسالتها الحضارية تنير العالم أجمع.

وقال الدكتور عبد الله الجنيد رئيس فرع مصر بالاتحاد الوطني لطلبة سورية خلال مشاركة الفرع في فعاليات يوم تكريم الوافد بكلية التربية جامعة عين شمس المصرية: إن “الطلبة السوريين يجددون التأكيد على الوقوف إلى جانب وطنهم في وجه كل المؤامرات التي تستهدف كل جوانب الحياة فيها وخاصة العلم، كما يشددون على أن سورية كما كانت منارة الحضارات ستظل وستبقى رسالتها الحضارية تنير العالم أجمع”، منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل العلم ورفعة الوطن.

وقدم الجنيد الشكر للقائمين على هذه الفعالية متمنياً للخريجين للجدد التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

بدورهم نوه منظمو هذه الفعالية بالمشاركة السورية المتميزة.

كما تم تكريم عدد من الطلبة السوريين خريجي كلية التربية في جامعة عين شمس.

حضر التكريم عدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية.

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