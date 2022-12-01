بوتين يوجه بتقليص بيع النفط والغاز بالدولار وتحفيز الصناعات المحلية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الاستفادة من ظروف العقوبات وتحفيز الصناعات الروسية وتقليص بيع النفط والغاز الروسيين بالدولار.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله اليوم: إنه يمكن شراء أي شيء من المسامير إلى الألماس بدولارات النفط والغاز عائدات موارد الطاقة، لكن في هذه الحالة سيظل الإنتاج المحلي جامداً بلا تطور، لذلك يجب تطوير الصناعات الروسية بما يجعل روسيا قادرة على إيجاد شركاء تكنولوجيين موثوقين.

وأشار بوتين إلى أن اعتماد روسيا على المكونات الأجنبية في بعض الصناعات إلى ما يصل إلى 90 بالمئة ظهر بوضوح في الوقت الراهن.

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