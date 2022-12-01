محافظة القدس:الاحتلال يواصل تغيير معالم المدينة المقدسة

القدس المحتلة-سانا

أكدت محافظة القدس أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي في مدينة القدس المحتلة تسارعت بهدف تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها، مؤكدة تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة والتي تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأوضحت المحافظة في تقريرها الشهري وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني الماضي في مدينة القدس المحتلة أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 32 آخرين بجروح واعتقال 149 إضافة إلى 12 عملية هدم لمنشآت الفلسطينيين واستهداف مؤسساتهم التعليمية والصحية والإعلامية.

ولفت التقرير إلى تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وتصاعد وتيرة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك حيث اقتحم 4148 مستوطناً بحماية قوات الاحتلال باحات المسجد المُبارك خلال الشهر الفائت.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تسعى عبر مشاريعها الاستيطانية التوسعية إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة حيث تم خلال الشهر الماضي إعلان الاحتلال عن مخطط إقامة مقر “السفارة الأميركية” على مساحة تعادل 50 دونماً في حي البقعة جنوب مدينة القدس إضافة إلى استيلاء الاحتلال على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدات سلوان وجبل المكبر والطور.

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