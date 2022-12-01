أكثر من 900 خدمة طبية في تلبيسة والرستن ضمن حملة التقصي عن السرطان

حمص-سانا

قدمت العيادتان الطبيتان المتنقلتان في منطقتي الرستن وتلبيسة أكثر من 936 خدمة طبية إلى غاية اليوم الخميس للمواطنين الراغبين بإجراء فحوصات التقصي عن سرطان “الثدي وعنق الرحم والبروستات”.

وذكرت الدكتورة سناء بحبوح رئيسة المنطقة الصحية في الرستن وفق ما نشره البرنامج الوطني للتحكم في السرطان على صفحته الرسمية على فيس بوك أن عدد الخدمات المقدمة في الرستن بلغت 409 خدمات، توزعت بين 163 فحص تصوير شعاعي للثدي، و114 سحب دم لفحص البروستات، و123 لطاخة عنق رحم، وبلغ عدد المستفيدين 334 شخصاً.. وفي منطقة تلبيسة تم تقديم 527 خدمة طبية، توزعت بين 196 ماموغرام، و152 لطاخة عنق رحم، و179 سحب عينة دم لفحص البروستات، ووصل عدد المستفيدين إلى 398 شخصاً.

ولفتت الدكتورة بحبوح إلى إقبال المواطنين على العيادتين في منطقتي الرستن وتلبيسة، وعلى الرغم من عدم انتهاء عمل العيادتين فإن الأرقام تجاوزت العدد التقريبي المستهدف، مبينة أنه تم التواصل مباشرة مع المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحملة وتوعيتهم بأهميتها قبل شهرين من انطلاقتها، كما تم تسجيل أسماء العشرات منهم وحجز مواعيد محددة لهم.

يشار إلى أن العيادة الطبية المتنقلة الثالثة متواجدة في الرستن لغاية يوم الأربعاء المقبل الـ 7 من كانون الأول، أما العيادة الطبية المتنقلة الرابعة فتتواجد في تلبيسة لغاية يوم الثلاثاء الـ 6 من كانون الأول.

رشا المحرز

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