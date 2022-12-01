طرطوس-سانا

أعلن فرع الخطوط الحديدية في طرطوس عن زيادة عدد عربات القطار المتجهة من طرطوس إلى اللاذقية وبالعكس، لتخفيف أزمة النقل بين المحافظتين.

مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس المهندس لبيب حمدان بين في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة الازدحام الحاصل في المحافظة، ولتخفيف الضغط، وتأمين الركاب من محافظة طرطوس إلى اللاذقية وبالعكس، تقوم المديرية بتسيير الرحلات بشكل متواصل، مشيراً إلى أنه تمت زيادة عدد العربات من 8 إلى 10، وتغيير موعد الرحلة من اللاذقية إلى طرطوس من الساعة 2.20 إلى الساعة الثالثة ظهراً، لنقل أكبر عدد ممكن من المواطنين وطلاب الجامعات والأساتذة، حيث بلغ عدد الركاب في الرحلة الأخيرة ما يقارب 1015 راكباً.

ذوالفقار ابوغبرا

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