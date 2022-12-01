الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي اليومية ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وشددت الوزارة على أن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، من خلال الضغط على الاحتلال وإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاته وجرائمه.

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