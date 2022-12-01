ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في غضون أسبوعين

لندن-سانا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.4 بالمئة إلى 1775.77 دولاراً للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوى منذ الـ 16 من تشرين الثاني المنصرم.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1788.90 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.26 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 10.38.46 دولاراً للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1892.35 دولاراً للأوقية.

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