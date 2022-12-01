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الجيش الروسي يطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء

2022-12-01

موسكو-سانا

أطلقت القوات الجوفضائية الروسية اليوم قمراً صناعياً لصالح وزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم :”إن الطاقم القتالي لقوات الجوفضاء أطلق اليوم الصاروخ الحامل “سويوز2.1 بي” من منطقة أرخانغيلسك ،حاملاً قمراً صناعياً لصالح وزارة الدفاع الروسية”.

يشار إلى أن الإطلاق السابق للصاروخ الحامل “سويوز2.1 بي” كان قبل يومين من قاعدة بليسيتسك ،حيث وضع قمرا صناعيا في المدار لصالح وزارة الدفاع الروسية.

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