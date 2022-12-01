العرض الأول لفيلم الطريق ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية بدار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة العامة للسينما الفيلم السينمائي الروائي الطويل بعنوان الطريق، إخراج عبد اللطيف عبد الحميد وتأليفه بالشراكة مع الراحل عادل محمود في عرض خاص ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما العام الماضي عبارة عن مشهدية ريفية بسيطة، وشخوصها ينتمون لبيئتهم التي تلونها تفاصيل حياتية دافئة تحمل آمالهم وخيباتهم جراء أنواء الحياة.

والحامل الرئيسي لأحداث الطريق الطفل صالح ومعاناته جراء اتهامه بالغباء من قبل جميع من حوله، ولكن جده الذي يحمل الاسم نفسه أوكل لنفسه مهمة تحويل الغباء الإدراكي الخاص للطفل إلى ذكاء معرفي وجمالي، محولاً إياه إلى رجل للطريق ضمن معنى مجازي واسع يشمل من يصل ومن يضل ومن يتردد، وليجد على هذا الطريق قصة حب بنهاية سعيدة.

وعبر مخرج العمل عبد اللطيف عبد الحميد في تصريح ل سانا عن سعادته بفوز فيلمه بثلاث جوائز في مهرجان قرطاج السينمائي، لافتاً إلى أنه يسلط الضوء من خلاله على حياة الناس البسيطة والنقية التي يحملون في تفاصيل حياتهم آمالهم وأحلامهم وخبياتهم، داعياً من خلاله إلى الحب والتسامح ونبذ الكراهية والتحلي بالحكمة.

أما الفنان موفق الأحمد الذي حصل على جائزة أفضل ممثل ضمن مهرجان قرطاج السينمائي جسد دور الجد صالح الذي رسم طريق النجاح لحفيده من خلال تشجيعه على الدراسة والتعلم، لافتاً إلى أهمية الطموح للإنسان لكي يصل إلى مراده، معبراً عن سعادته بالوقوف أمام كاميرا المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، واصفاً العمل معه بالممتع.

أما الممثلة تماضر غانم التي جسدت شخصية أم جميل لفتت إلى أنها المرة الأولى التي تقف أمام كاميرا المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، واصفة إياه بالمخرج المميز والمبدع الذي تعلمت منه الكثير، متمنية للسينما السورية المزيد من التألق والازدهار.

فيلم الطريق الذي نال ثلاث جوائز في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، شارك فيه مجموعة من الفنانين السوريين من بينهم موفق الأحمد وغيث ضاهر ومأمون الخطيب ورباب مرهج وأحمد كنعان ورند عباس وتماضر غانم وماجد عيسى وراما الزين وعلاء زهر الدين وهاشم غزال وخالد رزق وغيرهم.

حضر الفيلم وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وحشد من الفنانين والإعلاميين والمثقفين.

شذى حمود-أماني فروج

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