غازبروم: مطالبات الشركة الألمانية بتعويض الأضرار غير شرعية

موسكو-سانا

أعلنت شركة (غازبروم إكسبورت (أنها لم تنتهك العقود التي وقعتها مع شركة يونبير الألمانية لتوريد الغاز الروسي، وأن ادعاءات الأخيرة بالتعويض عن الأضرار غير شرعية.

ونقلت وكالة تاس عن الشركة الروسية قولها في بيان: “إن شركة غازبروم إكسبورت تؤكد أن الشركة الألمانية يونيبر قد بدأت إجراءات المقاضاة، وفي الوقت الحالي نقوم بدراسة بيان الدعوى المستلمة، مشيرة إلى أن العمل جار على حماية مصالح الشركة الروسية ضمن الإطار القانوني”.

وكانت قد أعلنت شركة الغاز الألمانية يونيبر أنها ستقوم بمقاضاة شركة (غازبروم (الروسية، بسبب الخسائر التي لحقت بها على خلفية خفض إمدادات الغاز من روسيا.

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