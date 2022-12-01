وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ تسه مين

بكين-سانا

توفي اليوم جيانغ تسه مين الرئيس الصيني الأسبق عن عمر يناهز 96 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان.

ونقلت وكالة شينخوا عن بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية قولهم فيه: “إن الرئيس الأسبق تسه مين توفي في مدينة شنغهاي، بسبب إصابته بسرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء الحيوية بعد إخفاق جميع العلاجات الطبية”.

وأضاف البيان: “إن الزعيم الصيني الأسبق كان معروفا (كقائد بارز يتمتع بمكانة عالية) ومناضلاً شيوعياً مشهوداً له منذ فترة طويلة، وهو المؤسس الرئيسي لنظرية التمثيلات الثلاثة.

وتولى جيانغ السلطة عام 1989، وقاد الصين أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

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